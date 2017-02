Dat concludeert ABN Amro in een maandag te verschijnen sectorrapport.

Die berekening gaat in tegen de prijsstijging afgelopen weken, bijvoorbeeld voor staal. Maar het effect van importrestricties van de EU en de VS laat zich steeds meer voelen, aldus sectoreconoom Casper Burgering.

Chinese ingreep

Bovendien heeft de Chinese overheid de hypotheekrente verhoogd en betalingseisen voor woningaankopen aangescherpt.

Ten slotte staat China nog steeds internationaal onder druk om zijn staalcapaciteit te verminderen en moet het land striktere vervuilingsmaatregelen nemen.

„Hierdoor zal op termijn de vraag naar staal weer afnemen”, aldus Burgering. Want ,,de overproductie in de staalsector blijft een hardnekkig probleem en het lijkt er niet op dat hier op korte termijn een oplossing voor is te vinden."

Het Financiële Verkiezingsdebat met experts van politieke partijen. Meld hier alvast aan