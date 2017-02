Buffett: geen vijandig bod op Unilever

Buffett en investeerder 3G Capital waren bereid om circa €134 miljard op tafel te leggen voor Unilever. Het 'orakel uit Omaha' had aanvankelijk het idee dat het Nederlands-Britse voedings- en wasmiddelenconcern bereid was om er over na te denken. Maar nadat Unilever het overnamebod resoluut had afgewezen, blies hij de overnamepoging af.

Ook na deze mislukte poging vindt Buffett Unilever nog steeds 'een geweldig bedrijf'. "Ook vanwege de grote omvang zou het goed bij ons passen", aldus de 86-jarige topman van investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway.

Oorlogskas

Buffett heeft een oorlogskas van ruim €70 miljard beschikbaar om overnames van te doen. Hij zegt nog geen andere overnameprooi op het oog te hebben, nu de aankoop van Unilever niet doorgaat.