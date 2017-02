Financiële kopstukken geven visie over toekomst BV Nederland

We ontvangen financieel experts van PvdA (John Kerstens), VVD (Aukje de Vries), D66 (Wouter Koolmees), 50PLUS (Martin van Rooijen), GroenLinks (Tom van der Lee) en CDA (Pieter Omtzigt).

Deze avond staan er twee sessies op het programma met de volgende thema’s:

19.00 uur - 19.45 uur: De toekomst van de BV Nederland

20.15 uur - 21.00 uur: Geld voor later



De leiding van het debat is in handen van Martin Visser, columnist bij DFT en regelmatige gast bij programma’s als De Wereld Draait Door, Pauw en Radio 1. De politici worden uitgedaagd aan de hand van scherpe stellingen.

Mis het niet, volg het debat live online door je gratis in te schrijven!



Het seminar is mede mogelijk gemaakt door: Dufas, Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen, Nederlandse Vereniging van Banken en Verbond van Verzekeraars.