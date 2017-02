Sappen FrieslandCampina in etalage

Volgens topman Roelof Joosten wil FrieslandCampina zich meer richten op haar zuiveltak en wordt daarom een koper voor Riedel gezocht. "FrieslandCampina wil ervoor zorgen dat Riedel goed gepositioneerd is om in te spelen en te reageren op veranderende klanteisen en consumptiegewoonten. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat het belangrijk is dat Riedel een volgende stap zet in zijn ontwikkeling”, aldus Joosten.

Riedel is gevestigd in Ede en telt 200 werknemers. Het onderdeel was vorig jaar goed voor een omzet van circa €125 miljoen. Riedel bestaat sinds 1879.