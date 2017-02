premium

S&P verwacht bescheiden groei eurozone

56 min geleden

LONDEN (AFN) - De economische groei van de eurozone blijft veerkrachtig, ondanks de onzekerheid door verkiezingen die naast Nederland ook in Frankrijk en Duitsland aanstaande zijn. Dat stelt kredietbeoordelaar S&P dinsdag in een rapport. Wel is het bureau iets voorzichtiger geworden over de groei, die voor dit jaar op 1,4 procent wordt geschat.