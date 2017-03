premium

Omzet Best Buy onverwacht gedaald

44 min geleden

RICHFIELD (AFN) - De Amerikaanse winkelketen Best Buy kan niet tevreden zijn over zijn prestaties. Niet alleen zag de consumentenelektronicareus de verkopen in het traditiegetrouw belangrijke vierde kwartaal onverwachts dalen, ook de vooruitzichten voor het huidige kwartaal zijn niet om over naar huis te schrijven.