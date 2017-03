premium

'Hogere prijs bij beursgang Snap'

Gisteren, 23:07

NEW YORK (AFN) - Snap, het bedrijf achter de populaire app Snapchat, krijgt waarschijnlijk een hoger prijskaartje mee bij zijn beursgang in New York op donderdag. Diverse Amerikaanse media meldden woensdag op basis van ingewijden dat de prijs van het aandeel 17 dollar zal bedragen, waarmee het bedrijf gewaardeerd zou worden op bijna 24 miljard dollar. Dat is omgerekend meer dan 22 miljard euro.