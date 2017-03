De stijging was sterker dan verwacht. Economen rekenden gemiddeld op een toename met 0,5 procent, na een plus van 1,9 procent in december. De hogere prijzen hangen onder meer samen met het herstel van de olieprijs, die ook de totale inflatie in Duitsland de afgelopen maanden heeft verhoogd.

De Duitse import was in januari in doorsnee 6 procent duurder dan in de eerste maand van 2016.