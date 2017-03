Hoeveel precies met de order is gemoeid wil opdrachtgever Unibail-Rodamco niet zeggen. Om het oude winkelcentrum Leidsenhage nabij Den Haag geheel te vernieuwen, investeert de Frans-Nederlandse winkelvastgoedreus ruim €500 miljoen. „De bouwsom is iets minder dan de helft daarvan. Dat gaat niet allemaal naar Ballast Nedam, maar ook naar nevenaannemers zoals het sloopbedrijf en de installateurs”, zegt Unibail-directeur Otto Ambagtsheer.

Ballast Nedam bouwt het casco en de ondergrondse parkeergarage. Het megawinkelcentrum krijgt circa 280 winkels, twintig restaurants, een bioscoop met tien zalen en 4000 parkeerplaatsen. In 2019 moet het af zijn.

Renaissance

De megaopdracht is zeer welkom voor Ballast Nedam, dat twee jaar geleden bijna failliet was en voor slechts €14 miljoen werd overgenomen door zijn Turkse branchegenoot Renaissance. Vorig jaar verdween het van de beurs. De omzet kwam met €750 miljoen uit op het laagste niveau ooit. „In drie jaar tijd willen we de omzet verdubbelen. Daarmee helpt dit project ons aardig op weg”, aldus Wivine Hoex van Ballast Nedam.

Renaissance heeft ervaring heeft met de bouw van winkelcentra in Turkije, terwijl Ballast Nedam in Nederland bijvoorbeeld het prijswinnende station van Arnhem heeft neergezet en recent een opdracht kreeg voor de verbouwing van de ArenA. Tijdens de bouw blijft het winkelcentrum open. Hoex: „De uitdaging is om het publiek zo weinig mogelijk te storen.”