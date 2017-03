Kendrion blijft graag onzichtbaar

"Je weet niet dat we er zijn. En dat willen we graag zo houden", zegt Kendrion-bestuursvoorzitter Joep van Beurden. Volgens hem komt zijn onderneming namelijk pas bij het grote publiek in beeld als pinautomaten of liften niet werken.

Cruciaal is daarom dat de onderdelen van Kendrion altijd werken als dat nodig is, benadrukt de topman. "Denk daarbij aan zuurstofmaskers in vliegtuigen. Die kunnen worden neergelaten met magneten van ons. Natuurlijk hoop je als reiziger dat je ze niet hoeft te gebruiken. Maar als je ze in een noodsituatie wel nodig hebt, dan zijn we er."

Schuttersveld

Kendrion kent een rijke historie en stamt af van de in 1859 opgerichte Twentse textielfabriek Schuttersveld. De ingenieurs bij Kendrion werken intussen ook aan de technologie van de toekomst.

Kendrion-topman Joep van Beurden Foto: Kendrion

Volgens Van Beurden kan daarbij gedacht worden aan ventielen voor auto's met een waterstofmotor. "We hebben een aantal jaren gewerkt aan de ontwikkeling van deze hoogwaardige ventielen en hebben ze recent in massaproductie genomen. We zijn daarmee de eerste. Als het succes van waterstofmotoren groter wordt, plukken we er direct de vruchten van."

Slimme schokdempers

Kendrion heeft ook hoge verwachtingen van zogenoemde slimme schokdempers, die zich automatisch aanpassen aan de toestand van de weg of de rijstijl van de bestuurder. Verder heeft de onderneming een geluidssysteem ontwikkeld dat een elektrische auto kan laten klinken als een voertuig met een verbrandingsmotor.

Deze en andere innovaties moeten de (autonome) omzet van Kendrion vanaf eind volgend jaar met gemiddeld 5% laten groeien bij een zogeheten ebita-winstmarge van 10%. Vorig jaar heeft het concern een winst van €14,1 miljoen geboekt bij een vlakke omzet van €443 miljoen. Over dit overgangsjaar krijgen aandeelhouders een ongewijzigd dividend van 78 cent uitgekeerd. Kendrion telt 2578 werknemers.