Heineken tapt uit ander vaatje met 0,0%

Freddy Heineken moest niets hebben van proefnemingen met zijn geliefde premiumbier. Hij vond ze te risicovol en daarom hield hij tien jaar lang een plan voor Heineken Light tegen. De biertycoon was bang dat het lichte biertje afbreuk deed aan het imago van het echte Heineken pilsje. Bij bier draait het vooral om imago, wist Freddy Heineken. „Bier is 10% water en 90% emotie”, was een gevleugelde uitspraak van de biermagnaat die in 2002 overleed.

Van Boxmeer

De huidige topman Jean-François van Boxmeer is minder bevreesd voor aantasting van het imago. De afgelopen jaren groeide Heineken uit tot een bierconcern met tientallen merken, van het Amsterdamse Amstel tot het Belgische Affligem en van het Mexicaanse Tecate tot het Aziatische Tiger. Ook is Heineken inmiddels het grootste ciderbedrijf ter wereld.

Spannend biertje

„Het nieuwe biertje is spannend”, zegt meesterbrouwer Willem van Waesberghe van Heineken. „Het is de grootste vernieuwing van Heineken sinds jaren, omdat het een vernieuwing van het eigen merk is.”

Foto: Heineken

