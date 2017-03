Waarde bitcoin overstijgt goudprijs

De bitcoin was vrijdagochtend ongeveer 1275 dollar waard, terwijl 1228 dollar moest worden neergeteld voor een troy ounce goud (circa 31 gram). Donderdag bereikte de bitcoin met 1293 dollar zijn hoogste waarde ooit.

Dat de bitcoin goud voorbij is, heeft vooral een symbolische mijlpaal. De waarde van de doorgaans zeer volatiele bitcoin is dit jaar al meer dan een derde gestegen en ligt nu ruim driemaal hoger dan een jaar geleden, ondanks maatregelen van de Chinese overheid om te voorkomen dat kapitaal massaal het land uitstroomt. De bitcoin is populair onder Chinezen als middel om valutarestricties te omzeilen.

De bitcoin is momenteel ook een gewild beleggingsobject, omdat er veel politieke en economische onzekerheid in de wereld is. Daarbij speculeren beleggers op een versoepeling van de regels voor de bitcoin door de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump.

Het elektronische betaalmiddel bestaat sinds 2009 en is niet onomstreden. De bitcoin wordt ook veel gebruikt door criminelen, vooral dankzij de mogelijkheid om er volstrekt anoniem betalingen mee te verrichten.