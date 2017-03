Weer omzetdaling gashandelshuis GasTerra

De handelsonderneming in gas zag het verkoopvolume vorig jaar uitkomen op bijna 64 miljard kubieke meter. Dat was een jaar eerder nog ruim 70 miljard kubieke meter. De omzet kwam uit op 9,9 miljard euro, van 14,7 miljard euro in 2015. Ook in dat jaar verkocht GasTerra minder gas en daalden de opbrengsten.

De winning van gas uit het Groningenveld wordt zo vlak mogelijk over het jaar verdeeld, om meer aardbevingen te voorkomen. ,,De aardbevingen in Groningen vroegen en vragen nog steeds nadrukkelijk om aandacht. Daar hebben de getroffen Groningers recht op. Een veilige gaswinning en herstel van de aangerichte schade moeten topprioriteit blijven. Tegelijkertijd dient de leveringszekerheid van de miljoenen huishoudens die afhankelijk zijn van het Groningengas ook te worden gewaarborgd", aldus interimtopman Robert van Rede.

Het jaarverslag van GasTerra gaat uitvoerig in op de energietransitie, de overgang naar een volledig duurzame energievoorziening. Het bedrijf zegt daar volop aan mee te werken door bijvoorbeeld de productie van en handel in groen gas te bevorderen.