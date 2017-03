Grimbergen (66) heeft aangifte van mishandeling gedaan na dit incident, dat naar nu blijkt eind januari plaatsvond. Hij raakte niet gewond, maar hield er wel een gescheurde broek aan over. Beelden van de hardhandige confrontatie zijn maandagavond te zien in 'Zwarte Zwanen' op NPO 2.

Wereld van €1300 miljard

Volgens Grimbergen onderstreept het incident bij APG dat de machtige pensioenwereld niet zit te wachten op kritische vragen over de versobering van de pensioenen van miljoenen Nederlanders. "Met mijn programma blijf ik proberen om meer openheid in de wereld van pensioenfondsen te krijgen. Er gaat circa €1300 miljard in om en daar is nauwelijks toezicht op."

In de uitzending van maandagavond presenteert Grimbergen ook een intern document, waarin wordt gesproken van een 'verziekte werksfeer' bij APG, dat uitvoerder is van de pensioenregeling van ambtenarenfonds ABP. Het belang van de pensioenfondsdeelnemers zou er niet meer voorop staan, aldus het document.

Fouten in pensioenadministratie

Een andere opvallende zaak die in 'Zwarte Zwanen' aan de orde komt, is dat de administratie van pensioenfondsen fouten kan bevatten. Daardoor krijgen sommige gepensioneerden minder geld dan waar zij waarschijnlijk recht op hebben. Omroep MAX heeft hierover vorig jaar 700 klachten van kijkers ontvangen.

Ter illustratie zoekt Grimbergen in zijn programma de 80-jarige weduwe Riet op. Haar man heeft 27 jaar lang pensioen opgebouwd bij PMT. Maar dit metaalpensioenfonds kan slechts 3 van die 27 jaar terugvinden in de administratie, waardoor Riet een karige €87 per maand aan weduwenpensioen ontvangt.

Als Riet er niet uitkomt met PMT en een juridische procedure begint, zet het pensioenfonds het peperdure advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek en hoogleraar René Maatman tegen haar in. Uiteindelijk verliest de weduwe de zaak en worden de procedurekosten van €450 van haar pensioen afgetrokken. Daardoor moet zij tijdelijk van nog minder geld rondkomen.