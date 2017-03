Talpa verhoogt voorgenomen bod op TMG

„Talpa heeft de Raad van Commissarissen van TMG reeds op zaterdag 4 maart 2017 bericht over haar voornemen om haar bod van €6,35 op TMG op korte termijn weer te verhogen, en laten weten de huidige impasse op te willen lossen en de RvC tijdig te informeren in verband met mogelijke aanstaande besluitvorming”, schrijft het bedrijf in een statement. „Talpa heeft daarbij de RvC nogmaals verzocht de gesprekken met Talpa te hervatten.”

Zondag bleek dat dit tevergeefs was. De RvC verleent medewerking aan een overname door Mediahuis. Dit tot teleurstelling van Talpa. „Door de gesprekken niet te hervatten heeft de RvC een gelijk speelveld tussen de verschillende partijen, zoals ook verzocht door een aantal stakeholders van TMG, illusoir gemaakt.”

Veilige haven

Het nieuwe Talpa-bod ligt 50 cent hoger dan dat van Mediahuis. Ook het vorige bod was al 35 cent hoger. Dat was voor Guus van Puijenbroek, directeur van VP Exploitatie, geen reden om de koers te wijzigen, zei hij zondag nog.

„We hebben als familie onze eigen afweging gemaakt. Prijs is één ding, maar we willen dat TMG in een veilige haven komt. Het is een zorgvuldige analyse geweest. Kijk naar het belang van het kernbedrijf: Mediahuis heeft daar een bewezen track record, De Mol niet.”

Talpa kondigde tevens aan op korte termijn haar positie en verdere stappen bekend te maken.