Peugeot bezegelt overname Opel

Vorige maand werd bekend dat Peugeot in gesprek was met GM over een mogelijke verkoop van diens Europese tak en het Britse zustermerk Vauxhall. Door de deal ontstaat de op een na grootste autofabrikant van Europa, na Volkswagen.

Volgens een maandag gepubliceerde verklaring hangt aan Opel en Vauxhall een prijskaartje van 1,3 miljard euro en wordt de Europese financiële tak van GM gewaardeerd op 900 miljoen euro. Peugeot werkt bij de overname van de financiële divisie samen met de Franse bank BNP Paribas. Naar verwachting wordt de transactie voor het einde van dit jaar afgerond.

Peugeot denkt dat de jaarlijkse financiële voordelen door de overname in 2026 zullen uitkomen op 1,7 miljard euro, waarvan een groot deel al in 2020 moet zijn gerealiseerd. De overname leidde eerder tot grote zorgen in Duitsland en Groot-Brittannië over mogelijk banenverlies bij Opel en Vauxhall. Peugeot-topman Carlos Tavares heeft garanties gegeven voor behoud van werkgelegenheid en fabrieken om die zorgen weg te nemen.