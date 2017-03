In totaal exporteerde Nederland vorig jaar voor €39,4 miljard naar de andere kant van de Noordzee. Dat is 3,4% meer dan in 2015. Het grootste deel van die groei zat in het tweede halfjaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend. De import groeide vorig jaar ook – met 2% naar €21,7 miljard.

Pijn

De rest van de Europese Unie voelt al wel de pijn van de ophanden zijnde Brexit. Zo exporteerde Duitsland in het tweede halfjaar bijna 8% minder naar het Verenigd Koninkrijk, en Zweden zelfs 16%. In totaal daalde de Europese handel met Groot-Brittannië met 3%.

Groot-Brittannië zelf zit inmiddels midden in het proces van afscheid nemen van de EU. Het Hogerhuis moet een wet aannemen die de Brexit regelt, maar wil dat die wet eerst op een paar punten gewijzigd wordt. Daarna start het grote onderhandelingsproces tussen Brussel en Londen.

Kwetsbaar

Mocht het tot een ’harde Brexit’ komen, waarbij het vrij verkeer van personen en goederen op de helling gaat, dan zijn Nederlandse exporteurs uitermate kwetsbaar. Liefst 9% van al onze uitvoer gaat naar het Verenigd Koninkrijk, relatief gezien meer dan in 2010. Van ons totale bruto binnenlands product komt 3% van handel met de Britten. Daarmee is het land onze tweede handelspartner, na de Duitsers.

Van al onze landbouwexport gaat zelfs 10% de Noordzee over. De landbouwsector als geheel haalt 6,2% van zijn omzet uit Groot-Brittannië.

Banen

Het relatieve belang van de handel met andere EU-landen daalde tussen 2010 en 2016 juist fors. Met de handel met Groot-Brittannië zijn volgens het CBS 200.000 banen gemoeid.