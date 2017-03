Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

OESO ziet risico's voor wereldeconomie

19 min geleden

PARIJS (AFN) - De wereldwijde economische groei zal in 2018 naar verwachting iets sterker uitpakken dan dit jaar, maar er zijn risico's die het economisch herstel kunnen schaden. Het gaat daarbij vooral op toenemend protectionisme, financiële kwetsbaarheid door hoge schulden en marktvolatiliteit door verschillen in rentestanden in grote economieën.