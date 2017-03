In het vierde kwartaal bedroeg de neergang 0,9 procent op kwartaalbasis. Dat was sterker dan economen hadden voorzien, zij rekenden in doorsnee op een krimp van 0,5 procent. In het derde kwartaal nam de economie met 0,7 procent af.

Volgens het nationale statistiekbureau kromp de grootste economie van Zuid-Amerika in heel 2016, ten opzichte van een jaar eerder, met 3,6 procent.