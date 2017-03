Ook Talpa naar rechter

De afgelopen maanden hamerde met name de raad van bestuur op het hanteren van een gelijk speelveld voor alle geïnteresseerden. Vorige week leidde dit tot een conflict met de raad van commissarissen (rvc), die vond dat het consortium van Mediahuis en VP Exploitatie de kans moest krijgen TMG over te nemen.

Zondag werd de raad van bestuur geschorst zodat de rvc namens TMG het Belgische bod kon aanbevelen. Talpa stelt dat de rvc het gelijke speelveld op ’oneigenlijke en onjuiste’ gronden ongedaan heeft gemaakt.

„TMG is een structuurvennootschap en daarmee reeds beschermd tegen ongewenste interventie van (groot)aandeelhouders”, stelt het bedrijf. „Bovendien kent TMG een beschermingsstichting, die in het leven is geroepen om TMG te beschermen tegen een ongewenste overname.”

De inzet van Talpa is dat er een onderzoek komt naar het beleid en de gang van zaken van TMG. Daarnaast verzoekt het bedrijf de Ondernemingskamer om als onmiddellijke voorziening een onafhankelijke commissaris in de RvC van TMG te benoemen met verstrekkende bevoegdheden.

De Mol breidde dinsdag zijn belang in de uitgever van deze krant uit naar 24,1%.