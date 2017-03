PLUS plukt vruchten van vers aanbod

De operationele winst steeg afgelopen jaar met 6,5 procent naar ruim 51 miljoen euro. Onder de streep hield PLUS met een totaal van circa 10 miljoen euro wel ongeveer evenveel over als een jaar eerder. In 2015 werd het nettoresultaat daarbij eenmalig opgekrikt door de verkoop van verzekeringsactiviteiten.

PLUS heeft in 2016 alles bij elkaar voor een kleine 2,3 miljard euro aan producten verkocht. Daarmee lag de omzet 1,5 procent hoger, ondanks dat het jaar 2016 in de boeken van PLUS een week korter was dan 2015.

Volgens topman Jan Brouwer deed PLUS vooral met zijn verse aanbod goede zaken. Ook werden diverse winkels vernieuwd en uitgebreid en namen de onlineactiviteiten toe door onder meer de komst van de PLUS-app. Het marktaandeel van de keten bleef nagenoeg gelijk op dik 6 procent.

Brouwer spreekt van een "uitstekend jaar", maar hij benadrukt tegelijk ook het belang van investeringen in de toekomst. Daarmee was PLUS in 2016 al druk in de weer en die koers zal dit jaar worden voortgezet, aldus de supermarktdirecteur. Door die investeringen zal de operationele winst in 2017 waarschijnlijk ook iets lager uitvallen dan vorig jaar.

Bij de keten wordt komende tijd onder meer gewerkt aan een nieuw ICT-systeem. Daarbij maakt PLUS dit jaar extra kosten in verband met de reorganisatie die onlangs werd aangekondigd. PLUS gaat vier regionale distributiecentra sluiten, omdat de keten al zijn ruim 260 winkels vanaf 2020 wil bevoorraden vanuit een nieuw te bouwen, volledig gemechaniseerd distributiecentrum in Tiel. Daardoor gaan in totaal circa 260 arbeidsplaatsen verloren.