Talpa en OR van TMG naar rechter

Een consortium van Mediahuis en VP Exploitatie mocht afgelopen weekend exclusieve onderhandelingen voeren met de raad van commissarissen van TMG. Deze mondden uit in overeenstemming over een aanbeveling van het bod. De ondernemingsraad en Talpa stellen vraagtekens bij de beslissing.

De ondernemingsraad (COR) wil via de rechter afdwingen dat de werknemers inzicht krijgen in de informatie die het bestuur gebruikt heeft om te komen tot afweging, aldus een woordvoerder. „De rvc heeft geen advies gevraagd aan de or, terwijl het besluit zondag is genomen. Als we nu niet naar de ondernemingskamer stappen, is het te laat om invloed uit te oefenen.”

Dinsdagavond laat wendde ook Talpa zich tot de Ondernemingskamer. Het bedrijf van John de Mol verzoekt om de benoeming van een onafhankelijke commissaris met ’verstrekkende bevoegdheden’. Talpa hekelt het feit dat het niet dezelfde kans krijgt als het consortium.

Gelijk speelveld

De ondernemingsraad herinnerde de rvc vorige week nog per brief aan de belofte dat er een gelijk speelveld zou zijn voor alle geïnteresseerde partijen. In de afspraken tussen TMG en het consortium is echter opgenomen dat concurrerende biedingen een hogere dealzekerheid moeten hebben dan het bod van het consortium. Dit is door het meerderheidsbelang van het consortium per definitie onmogelijk, waardoor er geen gelijk speelveld meer bestaat.

Door het inschakelen van de Ondernemingskamer is de overnamestrijd nog grimmiger geworden dan hij al was. Het besluit van de rvc om exclusief met het consortium te onderhandelen, leidde al tot een conflict met Talpa en de RvB. De RvB werd zondag geschorst omdat deze zich ’onvoldoende constructief en realistisch [had] opgesteld’.

VEB

Daarnaast is de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) niet te spreken over het feit dat er een akkoord is bereikt met de laagste bieder zonder met de hoogste te onderhandelen. Talpa, dat zijn belang dinsdag uitbreidde tot 24,3%, biedt 8,3% meer voor het bedrijf.

De VEB overweegt zich bij Talpa aan te sluiten. De geschorste raad van bestuur heeft zich nog niet uitgelaten over eventuele juridische stappen.

Acterend ceo Jan Nooitgedagt stelde dinsdagavond in een reactie dat hij vandaag, woensdag, om de tafel gaat met de COR. „Het is in het belang van de onderneming dat we er in goed overleg uitkomen.”