Deutsche Post boekt recordwinst

De bedrijfswinst (ebit) liep in het vierde kwartaal op tot zo'n 1,1 miljard euro, ruim 16 procent meer dan een jaar eerder en het hoogste kwartaalresultaat uit de geschiedenis van het bedrijf. Onder de streep hield Deutsche Post hiervan 841 miljoen euro over, waardoor de nettowinst over heel 2016 op dik 2,6 miljard euro uitkomt.

Dat betekent een herstel van meer dan 71 procent ten opzichte van 2015, toen het bedrijf nog zwaar te lijden had door een grote staking en een softwareprobleem. De jaaromzet zakte wel 3 procent naar circa 57 miljard euro, als gevolg van ongunstige wisselkoerseffecten.

Topman Frank Appel spreekt van een ,,zeer succesvol jaar''. Hij rekent in 2017 op een verdere verbetering van de resultaten.