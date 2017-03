Bruna wijst Sandd en DHL de deur

Afgelopen kerst maakte boekwinkel Bruna de voorgenomen samenwerking met Sandd en DHL nog met trompetgeschal in een persbericht bekend. Consumenten zouden voortaan alle pakketjes kunnen ophalen en verzenden in de boekwinkels, en bedrijven zouden er terecht kunnen voor frankering van hun post op een nieuw ontwikkelde frankeermachine van Sandd. “Eigenlijk is het raar dat dit nog niet kan”, zei een woordvoerder bij toelichting van de plannen.

Harde klap

De deal vormde een harde klap in het gezicht van aartsrivaal PostNL, dat via Postkantoren BV voor 50% eigenaar is van Bruna en in ruim tweederde van de 300 Bruna-winkels al een afhaalpunt heeft. Volgens bronnen heeft commercieel directeur Arno van Bijnen van PostNL te laconiek gehandeld. Hij is commissaris namens de aandeelhouder bij Bruna.

Dat de toenmalig Bruna-directeur Fred Zeegers nog geen 24 uur na de bekendmaking van de overeenkomst reeds zijn baan kwijtraakte ‘wegens verschil van inzicht over de toekomst van het bedrijf’, voorspelde al weinig goeds voor de verse overeenkomst met Sandd en DHL. Ondanks het ontslag van Zeegers bevestigde Bruna een week later nogmaals de voorgenomen samenwerking aan de beide nieuwe partners.

