Het record van 2015 staat op 144 cruiseschepen. Vorig jaar zat een klein dipje in het aantal schepen dat Amsterdam aandeed. „Maar dat waren wel grotere schepen, waardoor we hetzelfde aantal passagiers telden als het jaar ervoor.”

„Het gaat de goede kant op”, zegt Kouwenberg. Volgend jaar kan het wederom drukker worden. „Voor 2018 staat de teller op 149 schepen. Nog eens veertien schepen staan in optie.”

Mede door de sterke groei, staat uitbreiding bovenaan de agenda van de PTA. „We praten daar al heel lang over, maar met de mogelijke komst van een brug over het IJ komt zoiets wel dichterbij. We moeten het nu maar eens serieus aanpakken. We willen de groei die op ons afkomt, ook graag faciliteren.”

Het Westelijk Havengebied zou een logische plek zijn. „Als de brug komt, waar hij is gepland, betekent dat, dat cruiseschepen niet meer achter het Java-eiland kunnen draaien. We moeten dan wel verkassen.”

Toch wil hij de plek in de binnenstad behouden. Plannen van de gemeente om de cruiseterminal aan de Piet Heinkade te sluiten, liggen nog steeds op tafel. De voorman wil dolgraag met zijn terminal in de binnenstad blijven. „Vooral voor kleinere schepen willen we hier graag een plek houden”, zegt hij. „Die schepen overwegen sterk om Amsterdam voorbij te varen als er geen terminal in de binnenstad is.”

Een andere belangrijke groei-impuls voor de terminal is dat steeds meer schepen hun vakantietrip beginnen en/of eindigen in Amsterdam, de zogeheten turn arounds. „Dat betekent een intensiever proces en veel meer werk voor de regio. Dan moet je inchecken en heb je een afdeling nodig voor bagage-afhandeling. Ook de hele bevoorrading zorgt voor extra werk. Er zitten schepen tussen die in een seizoen wel tien keer Amsterdam aandoen.”

De 145 bezoekende cruiseschepen zijn dit jaar verdeeld over 84 cruisecalls (kort bezoek) en 61 turn arounds.

Kouwenberg verheugt zich dit jaar onder andere op de Disney-boot. „Die komt dit jaar voor het eerst met alle bekende figuren. We krijgen daar nu al veel vragen over. Veel mensen willen dat schip zien. Aan boord komen zal niet lukken, zelfs voor ons vaak niet. Maar cruiseschip-spotters, die langs het Noordzeekanaal gaan zitten of bij de sluis in IJmuiden, vinden dat fantastisch.”