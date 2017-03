premium

Rijke Chinezen streven Amerikanen voorbij

52 min geleden

Het land is nog steeds een volksrepubliek met één partij, de communistische, maar dat neemt niet weg dat de ware grootverdieners Chinezen zijn. China telt, gemeten in dollars, meer miljardairs dan de Verenigde Staten. In de zogenoemde Club van Negen Nullen prijkt China op de eerste plek met liefst 609 miljardairs. In de VS wonen 552 mensen die meer dan een miljard op hun rekening hebben staan.