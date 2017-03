Christie's gaat inkrimpen

Met de veilinghuizen in Azie gaat het juist heel goed, maar in andere delen van de wereld wordt het minder en daarom vindt Christie's het tijd voor een 'aangepaste strategie'.

Er wordt wel veel via internet geveild, maar dat kan met een kleinere organisatie. In Londen gaat zelfs het veilinghuis in South Kensington waarschijnlijk helemaal dicht. Het is nog niet duidelijk of het pand aan de Cornelis Schuytstraat in Amsterdam wordt aangehouden, aldus directeur Arno Verkade tegen het ANP:

Wereldwijd gaan naar het zich laat aanzien 250 medewerkers hun baan bij Christie's verliezen, oftewel 12 procent van het totaal aantal krachten. De sanering speelt zich vooral in Europa af.