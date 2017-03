„De PvdA is bezorgd omdat onze bedrijven in de uitverkoop lijken te staan”, zegt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer in een eerste reactie. "Akzo is een bedrijf dat meer dan 200 jaar is geworteld in de Nederlandse samenleving en cultuur.”

Grote Amerikaanse rivaal

PPG is al jaren de grote rivaal van AkzoNobel op de verfmarkt en zou volgens bronnen bij persbureau Bloomberg het Nederlandse bedrijf willen kopen. De Amerikanen zijn met een marktwaarde van rond de €25 miljard aanzienlijk groter zijn dan AkzoNobel, dat rond de €16 miljard waard is, gezien hun marktkapitalisatie.

In politiek Den Haag zijn buitenlandse overnames inmiddels een heikel punt. In het najaar van 2016 ging een overname van PostNL door het Belgische Bpost na politieke druk niet door. In februari was er veel politieke weerstand tegen interesse van Kraft-Heinz om het veel grotere Nederlands-Britse Unilever te kopen.

Verkiezingen

In aanloop naar de verkiezingen vormen buitenlandse partijen die het op Nederlandse bedrijven voorzien hebben een geliefd thema. Minister Dijsselbloem (Financiën) riep bedrijven al op zich goed te beschermen.

Minister Kamp (Economische Zaken) kondigde onlangs aan belangen van telecombedrijven in Nederland beter te willen beschermen. Hij komt ook no g met een voorstel voor de postsector. De PvdA wil dat graag breder zien gebeuren.

’Geen campagne-onderwerp’

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt wil snel actie zien. „Het is belangrijk dat het kabinet snel werk maakt van het bepalen hoe vitale Nederlandse bedrijven beschermd kunnen worden.”

„We zouden het voorstel daartoe niet als campagne-onderwerp maar als een wetsvoorstel willen zien.”