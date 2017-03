Inflatie stijgt licht in februari

De inflatie neemt voor de vijfde maand op rij toe, merkt het statistiekbureau op. De consumentenprijzen gingen vooral omhoog door duurdere benzine en kleding. Ook de prijsstijging van voedingsmiddelen verhoogde de inflatie.

Omdat de prijsontwikkeling van energie en voeding sterk fluctueert en de prijzen van alcohol en tabak vaak stijgen door belastingmaatregelen, wordt ook gekeken naar de inflatie exclusief deze productgroepen. De inflatie in februari volgens deze maatstaf daalde naar 1,3 procent. In januari was dat nog 1,4 procent.

Op basis van de geharmoniseerde Europese meetmethode stegen de consumentenprijzen vorige maand, van 1,6 procent in januari tot 1,7 procent in februari. De inflatie in de eurozone steeg van 1,8 procent naar 2 procent. De inflatie in Nederland is vanaf mei 2016 lager dan in de eurozone, aldus het CBS.