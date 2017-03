'Arcadis kan met nieuwe topman weer verder'

De opvolger van de vorig jaar weggestuurde Neil McArthur komt over van branchegenoot Fluor Corporation, waar hij operationeel directeur was. Volgens Quirijn Mulder van ING lijkt Oosterveer met zijn ervaring over de juiste eigenschappen te beschikken waar aandeelhouders naar uitkijken, al is het afwachten wat zijn plannen zijn.

Dirk Verbiesen van KBC ziet in Oosterveer iemand die goed toegerust is om de verbeteringen en herstructureringen bij het ingenieurs- en adviesbureau verder vorm te geven. De vraag is vooral of hij aanvullende maatregelen gaat nemen om de winstgevendheid op te krikken.

ING hanteert een holdadvies voor Arcadis met een koersdoel van 12 euro. KBC heeft Arcadis ook op hold staan en houdt vast aan zijn koersdoel van 13,50 euro. Het aandeel stond omstreeks 9.30 uur 2,7 procent hoger in de MidKap op 13,15 euro.