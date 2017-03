’Begin van overnamegolf uit VS’

Hij wijst er allereerst op dat de Amerikaanse regering bedrijven fiscaal wil stimuleren om tegoeden uit het buitenland terug te halen. Amerikaanse bedrijven, met de grote technologiebedrijven Apple, Alphabet en Microsoft voorop, hebben er naar schatting $2000 miljard geparkeerd.

„Bedrijven zullen deze teruggehaalde tegoeden voor hun aandeelhouders willen inzetten. Bijvoorbeeld door aandelen in te kopen. Maar ook door extra investeringen, bijvoorbeeld overnames”, aldus Reinders.

Meer duidelijkheid over de belastingplannen van Trump kan volgens hem extra overnameactiviteit in gang zetten. „Mogelijk wordt de aftrekbaarheid van rente op schulden ingeperkt. Maar daar staat weer tegenover dat de vennootschapsbelasting omlaag gaat.”

Voorts benadrukt hij dat het voor Amerikaanse bedrijven momenteel goedkoop is om overnames te doen. „Dankzij de lage rente is het voor hen aantrekkelijk zich extra in de schulden te steken. Maar omdat de aandelenkoersen zich op recordniveaus bevinden, kunnen ze de aankoop ook heel goed deels met aandelen financieren.”

Een extra voordeel van overnames in het buitenland is nog dat de dollarkoers in de afgelopen jaren tegenover de meeste andere valuta’s is gestegen. Zo is een euro nu $1,055 waard tegen $1,10 een jaar geleden.