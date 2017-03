Flinke wijzigingen topmanagement Allianz

Diekmann trad in mei 2015 af als topman van Allianz en moet nu de opvolger worden van huidig president-commissaris Helmut Perlet, die vertrekt vanwege zijn leeftijd. Vanwege leeftijdsredenen neemt ook Wemmer afscheid van Allianz. Hij moet worden opgevolgd door de Italiaan Giulio Terzariol, die eerder al andere hoge functies bij het bedrijf vervulde.

Allianz meldde ook andere veranderingen in het hoogste management. Zo is voormalig Adidas-topman Herbert Hainer voorgedragen als commissaris. De nominaties worden voorgelegd op de aandeelhoudersvergadering in mei.