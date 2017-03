Industrie produceert iets meer

De stijging is een stuk kleiner dan in december, merkt het statistiekbureau daarbij op. Destijds was sprake van een groei met 5,4 procent. Al zestien maanden produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

De productie van de machine-industrie groeide met 11,3 procent het sterkst. Verder produceerde de transportmiddelenindustrie 11,2 procent meer. Dat is te danken aan een stijging van het aantal geproduceerde personenauto’s.

De productie van de chemische en de rubber- en kunststofindustrie groeide ook sterker dan gemiddeld. De productie van de metaalproducten-, de voedingsmiddelen-, de elektrische-apparaten- en de farmaceutische industrie kromp daarentegen ten opzichte van januari vorig jaar.