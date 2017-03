Overnamekoorts helpt AEX aan nieuwe piek

De AEX steeg rond tien uur 0,8% naar een stand van 511,61 punten, waarmee de sterk opgaande lijn sinds begin februari een vervolg kreeg.

Beleggers op het Damrak hebben de smaak flink te pakken geholpen door de aanhoudende overnamefantasie bij de AEX-aandelen.

Na de kortstondige vrijage rond Unilever in de voorbije maand is deze week de markt in de ban van AkzoNobel dat nog steeds begeerd wordt door het Amerikaanse PPG.

De hoofdgraadmeter in Amsterdam kon vorige maand al bijna 4% bijschrijven met dank aan het overwegend goed verlopen cijferseizoen en meevallende macrocijfers uit de eurozone.

Volgens technisch analist Royce Tostrams wordt door het breken van de horde op 510,55 (top van 2015) de lucht geklaard en komt er ruimte voor een grotere stijging, in eerste instantie richting 564, vervolgens naar het all-time-high rond 703 punten.