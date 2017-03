premium

Banengroei VS boven verwachting

16 min geleden

WASHINGTON (AFN) - De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in februari sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid kwamen er vorige maand 235.000 banen bij (exclusief de landbouw), terwijl economen in doorsnee rekenden op 200.000 nieuwe arbeidsplaatsen.