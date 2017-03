Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

'Kans op uiteenvallen EU zeer gering’

31 min geleden

Hoewel in de aanloop naar de de komende verkiezingen de eurosceptici vooral in Frankrijk de boventoon voeren, is het zeer onwaarschijnlijk dat het tot een uiteenvallen van de eurozone komt. Dat stelt Andrew Bosomworth, beleggingsstrateeg bij vermogensbeheerder PIMCO.