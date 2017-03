Het stimuleringsprogramma van de ECB loopt nu minstens tot het einde van dit jaar. Daarbij verwacht de ECB dat de rente voor een langere periode op het huidige niveau zal blijven en langer dan de looptijd van het opkoopprogramma. Volgens de bronnen is door de centrale bankiers geen specifiek scenario besproken of een formele beslissing genomen over de strategie.

De ECB besloot donderdag zoals verwacht zijn monetaire beleid niet te wijzigen.