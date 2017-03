premium

Bitcoin zakt ineens flink in waarde

Gisteren, 23:02

NEW YORK (AFN) - De virtuele munt bitcoin is vrijdagavond in een klap fors minder waard geworden. De koers zakte in korte tijd wel 18 procent nadat bekend was geworden dat de Amerikaanse beurswaakhond SEC niet akkoord gaat met een voorstel voor het opzetten van een zogenoemde indextracker voor de bitcoin.