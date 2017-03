Trump zal volgens Axios op 6 en 7 april zijn Chinese tegenhanger ontvangen op het luxueuze resort Mar-a-Lago in Florida.

De mogelijke ontmoeting zou de ergste kou uit de lucht kunnen halen in de verhouding tussen Amerika en VS nadat Trump zich eerder regelmatig negatief uitliet over de handelspolitiek van het Aziatische land.

De Amerikaanse president heeft sinds zijn aantreden begin dit jaar al telefonisch gesproken met Xi Jinping.