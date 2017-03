De koers van Snap, het moederbedrijf van de populaire app Snapchat, gleed na een kwartier handel 1% weg naar $21,88, waarmee de daling van eind vorige week werd vervolgd.

Het aanvankelijke enthousiasme over het aandeel van de beursnieuweling lijkt bij beleggers in de VS weer snel te zijn verdwenen.

Snap ging tegen een introductieprijs van $17 per aandeel naar de beurs en schoot daarna omhoog naar een voorlopige top van net onder de $28.