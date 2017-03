premium

Koeweit wil verlaging olieproductie verlengen

38 min geleden

KOEWEIT - Koeweit is voorstander van een verlenging van de productieverlaging die is afgesproken door oliekartel OPEC en andere grote olieproducenten zoals Rusland. Volgens het OPEC-lid is meer tijd nodig voor de oliemarkt om in balans te komen.