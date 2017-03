Financiële markten kalm richting verkiezingen

De toonaangevende rente op tienjarige staatsleningen bleef twee dagen voor de stembusgang nagenoeg onveranderd op 0,7 procent. Dat is het hoogste niveau van het afgelopen jaar, maar historisch gezien ligt de rente daarmee nog altijd bijzonder laag. De lichte stijging van de afgelopen maanden past bovendien in het beeld voor heel Europa. Het verschil met de Duitse rente is dit jaar nog nauwelijks veranderd.

De rente op een obligatie beweegt tegengesteld aan de waarde. De huidige lage rente wijst op een hoge waarde en een grote vraag naar de Nederlandse leningen. Het kleine verschil met de Duitse rente geeft aan dat Nederlandse leningen bijna net zo veilig worden geacht als Duitse.

ECB

De rente op Nederlandse en Duitse staatsleningen wordt mede gedrukt door het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Die koopt maandelijks voor 80 miljard euro aan obligaties bij financiële instellingen in een poging de inflatie te stimuleren. Om het maandelijkse streefbedrag te halen steekt de ECB de afgelopen maanden relatief veel geld in onder meer Duitse en Nederlandse staatsobligaties.

Analisten schrijven de relatieve rust op de financiële markten verder toe aan de ogenschijnlijk verwaarloosbare kans dat de PVV in de regering komt na de verkiezingen. Premier Mark Rutte herhaalde maandag dat de VVD niet met de partij van Geert Wilders in een nieuwe coalitie zal stappen.