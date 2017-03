Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Veel vluchten vervallen door sneeuwstorm VS

47 min geleden

NEW YORK - Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen schrappen duizenden vluchten vanwege het extreme winterweer in het noordoosten van de Verenigde Staten. Het gaat om in totaal meer dan 5300 vluchten.