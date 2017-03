Rijken mijden sores aan Bosporus

Ter vergelijking: in 2015 waren het er netto tweeduizend die volgens onderzoeker Research and Markets eieren voor hun geld kozen.

Rond de internering van tienduizenden Gülen-leden die betrokken zouden zijn bij de couppoging op 25 juli vorig jaar, verkasten al veel vermogenden hun geld naar het buitenland. Rijken behielden overigens vaak een woning, maar verplaatsten hun vermogen nadat president Erdogan erop hintte zich los te maken van de Europese Unie en meer zaken te doen met Rusland en China.

„Het gevoel van deze groep vermogenden is dat je er niet zeker meer van kunt zijn dat je geld of je bezittingen altijd veilig blijven. De Turkse politiek situatie veranderde snel. Je wilt ten koste van alles voorkomen dat je niet meer bij je vermogen kunt”, aldus financieel adviseur Elmer Hogervorst, die Nederlandse vermogenden begeleidt.

Zakelijk lijdt deze groep die in Turkije in lokale munt spendeert al enige tijd verlies. Met de ingezakte lira, in 2016 met 30% tegen de euro en dit jaar opnieuw 10%, zien velen hun schat verdampen.

Turkije was jarenlang zeer geliefd onder vermogender Europese ondernemers vanwege zijn groeiende economie, het prettige klimaat, de fiscaal gunstige regelingen en het competitieve bedrijfsleven, van groot tot klein.

De groeier aan de Bosporus diende voor Europese miljonairs ook als entree naar het Midden-Oosten. Terreuraanslagen van de PKK, Islamitische Staat en vooral de mislukte coup maakten de rijken angstig.

Overigens werden vorig jaar mondiaal veel meer miljonairs reislustig: in 2016 verkasten 82.000 mensen hun kapitaaltjes, tegen 64.000 gefortuneerden in 2015.