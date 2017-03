Volkswagen krabbelt op na dieselschandaal

Volkswagen zette over de laatste maanden van 2016 een positief bedrijfsresultaat van 625 miljoen euro in de boeken. Een jaar eerder was dit nog een verlies van 127 miljoen euro. De automaker sprak van recordverkopen en fors gestegen winstmarges.

In totaal leverde het concern, waarbij ook onder meer Audi, Skoda en Seat horen, afgelopen jaar 10,3 miljoen auto's af aan klanten. De omzet kwam daarbij uit op 217,3 miljard euro. Volkswagen bereikte onlangs een akkoord over het schrappen van 30.000 banen. In totaal worden de kosten van de automaker met 3,7 miljard euro omlaag gebracht.

Het is voor Volkswagen van het grootste belang de winstgevendheid op te schroeven, omdat het dieselschandaal er stevig inhakt. In totaal moet het bedrijf voor 22,6 miljard euro bloeden door boetes, reparatiekosten en het terugkopen van auto's.

Voor dit jaar voorziet Volkswagen een operationele winstmarge van 6 tot 7 procent. Het bedrijf verwacht iets meer auto's te verkopen dan in 2016. Verder zitten er verschillende elektrisch aangedreven modellen in de pijplijn bij het concern. Müller sprak daarbij van ,,ambitieuze, maar haalbare doelen" voor de komende jaren.