Hogg bekleedde de functie van vicegouverneur van de Britse centrale bank pas per 1 maart en treedt nu vrijwillig af. Ze kwam in 2013 bij de Bank of England werken als operationeel directeur. Volgens een parlementscomité heeft Hogg onprofessioneel gehandeld door niet te melden dat haar broer werkt bij Barclays, terwijl zij zelf toezicht moest houden op die bank.

BoE-gouverneur Mark Carney liet weten het vertrek van Hogg te betreuren.