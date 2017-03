premium

Moederbedrijf Zara verhoogt resultaten

25 min geleden

MADRID (AFN) - Het Spaanse kledingconcern Inditex heeft in 2016 meer omzet en winst in de boeken gezet. De eigenaar van bekende modeketens als Zara, Pull & Bear en Bershka groeide in alle regio's waar het bedrijf actief is. Verder werd een flink aantal nieuwe winkels geopend.