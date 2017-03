Dat zei de advocaat van TMG’s raad van commissarissen in zijn pleidooi. Volgens advocaat Arnold Croiset van Uchelen heeft TMG herhaaldelijk gevraagd om een visie op onder meer De Telegraaf, maar is Talpa-baas John de Mol daar niet op ingegaan.

De raad van commissarissen herhaalde tevens dat een overname door Talpa onhaalbaar was, omdat het de voorwaarde stelde om 95% van de aandelen in handen te krijgen. Dat is niet mogelijk zonder medewerking van het consortium, dat circa 60% van de aandelen TMG bezit.

Samenwerking met Talpa

Een mogelijke overname van TMG door Mediahuis heeft ook geen invloed op de strategische samenwerking met Talpa op het gebied van online tv, stelde advocaat Bernard Roelvink van VP Exploitatie. „Het door ITV gehouden Talpa Media is van belang voor de uitvoering van de OTT-strategie ('over the top’-video, red.) van TMG”, stelde de advocaat van de grootaandeelhouder donderdagmiddag. „Maar Talpa Media is 100% eigendom van ITV en niet van De Mol. Hoe De Mol deze bedrijven zou willen samenvoegen, is ons een raadsel.”

John de Mol. Foto: ANP

Eerder op de dag stelde TMG dat er woensdag nog een overeenkomst is getekend met Talpa Media over de voortgang met het nieuwe video-platform Telegraaf VNDG. Talpa Holding, dat wel van De Mol is, wil TMG overnemen. De Ondernemingskamer moet onder meer beoordelen of de keuze voor Mediahuis schadelijke gevolgen heeft voor de strategie van TMG.

'Geen toekomst voor v.d. Snoek bij TMG'

Als de schorsing van de raad van bestuur van TMG wordt opgeheven door de Ondernemingskamer, dan hoeven bestuurders Van der Snoek en Epskamp niet te rekenen op een lange toekomst bij het mediabedrijf, waarschuwden de grootaandeelhouders VP Exploitatie en Mediahuis. Zij achten de geschorste directie niet meer geschikt om het fusieprotocol met de twee partijen te goeder trouw uit te voeren.

„Mocht hun schorsing worden opgeheven, dan zal dat slechts van tijdelijke aard zijn”, waarschuwde de advocaat van Mediahuis de twee bestuurders. „Wat dat betreft is ook de toevoeging van een onafhankelijke commissaris verspilde energie.”

Talpa: Schors de commissarissen

Donderdagochtend kwam Talpa-advocaat Fons Leijten al aan het woord voor de Ondernemingskamer. Hij stelde dat niet de raad van bestuur van TMG geschorst had moeten worden, maar de raad van commissarissen. De commissarissen bereikten eerder deze maand overeenstemming met een consortium van Mediahuis en VP Exploitatie over een overname.

Volgens Leijten hebben de commissarissen zich daarbij het mes op de keel laten zetten om af te zien van voorwaarden waaronder de uitgever van deze krant met alternatieve bieders mocht onderhandelen. Daarvoor werden geen redenen aangevoerd, behalve het dreigement van Mediahuis en VP Exploitatie om van tafel te lopen. Dit werd donderdagochtend bevestigd door de advocaat van de geschorste raad van bestuur.

Talpa noemt dit misbruik van meerderheidsmacht, waarbij de rvc had moeten ingrijpen. In plaats daarvan werden de TMG-bestuurders Geert-Jan van der Snoek en Leo Epskamp, die wel op de rem trapten, geschorst, aldus de Talpa-advocaat.

'Belangenconflict'

Volgens Talpa hebben de commissarissen daarnaast een belangenconflict, omdat hen al posities is toegezegd door Mediahuis. Zo mag Guus van Puijenbroek aanblijven als TMG-commissaris en is Annelies van den Belt de beoogd ceo van TMG's puzzelboekjestak Keesing. Advocaat Croiset van Uchelen van TMG noemt dit laatste ‘uit de lucht gegrepen’. „Van den Belt had geen interesse in deze functie, wat er ook met Keesing verder zou gebeuren.”

De zitting bij de Ondernemingskamer duurt de hele dag. Een uitspraak wordt vandaag nog niet verwacht.