Mkb’ers investeren volop in innovatie

Het gaat om een financiering van €143 miljoen, waardoor de mkb-bedrijven voor €400 miljoen aan investeringen in innovatie kunnen doen, zo blijkt uit een eerste evalutaie van de zogenoemde MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Het gaat onder meer om bedrijven uit de tech-, water- en ict-sector die een beroep doen op de regeling.

,,De eerste fase van een innovatietraject is voor het mkb vaak een uitdaging, omdat dit meestal nog niet direct tot nieuwe inkomsten leidt”, zegt minister Henk Kamp. ,,Met de MIT-regeling stimuleren het kabinet en de provincies gezamenlijk innovatieve ondernemers om juist wél die stap te kunnen zetten. Kleinere bedrijven worden hierdoor gestimuleerd om ook zelf te investeren in innovatie.”

De regeling is zo succesvol dat het ministerie en de betrokken provincies voor dit jaar nog eens €55,75 miljoen beschikbaar stellen aan het mkb. De verwachting is dat er voor zo’n €155 miljoen wordt geïnvesteerd in innovatie. Het nieuwe kabinet moet beslissen of de regeling volgend jaar wordt doorgezet, maar het advies is in ieder geval positief.

Een van de bedrijven die gebruik heeft gemaakt van de MIT-regeling is het offshorebedrijf Fistuca uit Delft. De onderneming heeft twaalf mensen in dienst en ontwikkelt onder meer een nieuwe heimethode voor het bouwen op water. Volgens directeur Jasper Winkes zit het project momenteel in de testfase en wordt het binnenkort geïntroduceerd op de markt.

Fistuca heeft gebruik gemaakt van enkele miljoenen euro’s om de nieuwe heimethode te ontwikkelen. ,,We hebben gebruik gemaakt van de subsidie, omdat er een lang voortraject van onderzoek en ontwikkeling aan vooraf gaat. Het is op dat moment namelijk nog maar de vraag of het product daadwerkelijk de markt op kan”, aldus Winkes.