Waterschapsbank ziet winst toenemen

NWB hield onder de streep uiteindelijk 107,4 miljoen euro over, tegen 94,7 miljoen euro in 2015. Die toename was onder meer te danken aan gunstige gunstige financieringstarieven voor de bank. Er werd daarbij voor in totaal 7,1 miljard euro aan kredieten voor de lange termijn verleend. Dat is slechts ietsje minder dan het recordniveau van 7,4 miljard euro uit 2015.

"Deze hoge omzet onderstreept onze belangrijke rol als publiekesectorbank", stelt directievoorzitter Menno Snel. Naast het verstrekken van krediet aan waterschappen en woningcorporaties, heeft de bank afgelopen jaar ook een stevig aandeel genomen in de financiering op het gebied van publiek-private samenwerkingen.